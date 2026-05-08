Desarticulado un grupo criminal dedicado al robo por el método de la 'siembra' en Fuenlabrada

Archivo - Coches de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas en los distritos de Carabanchel y Villaverde, así como en la localidad toledana de Carranque, como presuntos integrantes de un grupo criminal dedicado al robo por el método de la 'siembra' en plena vía pública de Fuenlabrada.

Las investigaciones comenzaron a principios del mes de enero, cuando los agentes de la Policía Judicial pertenecientes al Grupo IV de la Comisaría de Fuenlabrada tuvieron conocimiento de que se estaban produciendo nuevos delitos mediante el método de la 'siembra'.

Las víctimas denunciaban que se les habían sido sustraídas sus pertenencias, al tiempo que alertaban de posteriores compras realizadas con sus tarjetas bancarias, retirada de dinero en efectivo e incluso transferencias bancarias de forma fraudulenta, según un comunicado de la Policía.

A los detenidos se les imputan hasta 15 reintegros fraudulentos en efectivo mediante cajero, doce compras físicas y a través de Internet y una transferencia bancaria. La suma total asciende a 20.000 euros, incluidos los efectos sustraídos a las víctimas, entre los que se encuentran dos móviles.

LAS VÍCTIMAS SOLÍAN SER MUJERES

Los sospechosos se fijaban normalmente en mujeres para cometer los hechos delictivos, ya que habitualmente son quienes llevan bolso en el coche. Una vez la víctima que la víctima entra en el coche y deja el bolso en el asiento del copiloto, los delincuentes aprovechan para entretenerla mientras otro roba sus enseres por el otro lado del coche.

A continuación, el ladrón sale a la carrera del lugar para eludir la posterior actuación policial y entregar los objetos robados a un tercer implicado, en este caso una mujer, que era la encargada de disimular con el bolso y realizar las compras de manera fraudulenta.

Las investigaciones policiales resultaron laboriosas debido a que los autores cometían los hurtos en vehículos alquilados y utilizaban para ello pasaportes falsificados de origen mexicano. Para evitar se identificados llevaban prendas como gorras, bragas o gafas de ver sin graduación, entre otros.

Una vez fueron identificados los componentes del grupo criminal por parte de los agentes investigadores, se elaboró un dispositivo policial que finalizó con la detención de cinco personas --cuatro hombres y una mujer-- en la ciudad de Madrid y en Carranque (Toledo).