Desarticulados dos puntos de venta de droga en San Blas en los que comercializaban una nueva droga llamada WAX

La Policía Nacional y la Municipal de Madrid incauta una nueva droga a base de extracto de cannabis llamada WAX - POLICÍA NACIONAL Y MUNICIPAL DE MADRID

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid han llevado a cabo un dispositivo conjunto en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas en el que han logrado desarticular dos puntos de venta de droga en los que además han incautado WAX, una nueva sustancia psicoactiva poco habitual hasta el momento que consiste en un extracto concentrado de cannabis.

Esta nueva sustancia tiene una textura similar a la cera, se comercializa en micras, tiene un efecto "inmediato e intensamente psicoactivo" y puede alcanzar concentraciones de hasta el 90% del principio activo THC. En la operación se incautaron unos 400 gramos, que en el mercado pueden alcanzar un valor de 30.000 euros.

Este hallazgo se ha producido durante la entrada y registro de un local que operaba bajo la apariencia de una falsa asociación de consumidores de cannabis, así como en una vivienda anexa Ambos locales eran destinados realmente a la venta y distribución de drogas como hachís, marihuana o la citada WAX. La Policía ha detenido a cuatro hombres y una mujer por un posible delito contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal.

OPERACIÓN EN MARCHA DESDE FEBRERO

Las investigaciones comenzaron el pasado mes de febrero, cuando la Policía tuvo conocimiento de un local en el que había un gran trasiego de personas que permanecían en el interior durante cortos periodos de tiempo, o bien accedían a la vivienda anexa para abandonarla casi de forma inmediata.

En primer lugar comprobaron que el local operaba como un club de fumadores, si bien tras las gestiones pertinentes averiguaron que no había registro alguno de ninguna asociación de estas características en el registro de asociaciones. De hecho, al local no accedía un número fijo de socios, sino que las personas salían apenas unos minutos después y ni siquiera eran identificadas la entrada.

Por estos indicio, los investigadores concluyeron que este local estaba destinado única y exclusivamente a la venta y distribución de sustancias estupefacientes, permitiéndose tanto la compra como el consumo en el interior. Además, desde allí se distribuía mercancía a la vivienda anexa, cuyos moradores aprovisionaban la sustancia estupefaciente para suministrarla a su vez a terceras personas.

ENTRADA Y REGISTRO A MEDIADOS DE JUNIO

La fase final de la operación se llevó a cabo el pasado 17 de junio, cuando se produjo la entrada y registro en ambos edificios. Allí se incautaron dos kilos de marihuana, otro kilo de hachís y los citados 400 gramos de WAX, así como 200 euros en efectivo y fraccionado junto a enseres para la dosificación y distribución de la droga.

El local estaba distribuido en varias habitaciones, una de ellas destinada a la recepción y con un taquillero en el que en cada casilla se almacenaban diferentes cantidades de marihuana o hachís. Otra habitación era usada como dispensario, donde en una nevera se localizó el WAX. También se incautaron ocho botes con hachís, otros once botes de cristal con cogollos de marihuana y 23 cigarros manufacturados junto a gominolas y productos de cosmética.

Varias personas se encargaban del funcionamiento del local y del desarrollo de la actividad ilícita, por lo que a los acusados se les imputa un posible delito de grupo criminal. Los miembros llevaban a cabo desde tareas de mantenimiento en el exterior del inmueble, como facilitar la entrada a los consumidores y acompañarles a la salida.