El descarrilamiento de un tren de mercancías a la entrada de Azuqueca provoca cortes en C-2, C-7 y C-8 de Cercanías

Archivo - Tren de la red de Cercanías Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El descarrilamiento de un tren de mercancías que cubre la ruta entre Azuqueca de Henares y Guadalajara ha obligado a interrumpir la circulación de trenes en ese tramo en las líneas de la red de Cercanías de Madrid C-2, C-7 y C-8, con servicio alternativo de autobús.

La incidencia se ha originado sobre las 11.55 horas cuando el último vagón de un tren de mercancías que circulaba entre Azuqueca y Guadalajara, en dirección hacia Madrid, ha sufrido la salida de un eje a la salida de la estación de Azuqueca.

Como consecuencia de ello, ha quedado detenido en ese tramo, afectando también a la circulación por la otra vía, han explicado a Europa Press fuentes de Adif.

Debido a ello, las líneas de la red de Cercanías de Madrid C-2, C-7 y C-8, en ambos sentidos, han sufrido demoras, detenciones y han visto variado su recorrido habitual, iniciando y finalizando su trayecto en la estación de Azuqueca.

Desde Renfe han apuntado que se establecerá un servicio alternativo de autobuses entre las estaciones de Azuqueca y Guadalajara hasta que se pueda solucionar la incidencia.