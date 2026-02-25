Desmantelado un narcopiso en San Blas con la incautación de 1,2 kilogramos de cocaína

Intervención en San Blas - POLICÍA NACIONAL

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Nacional han desmantelado un narcopiso en el distrito madrileño de San Blas en un operativo en el que se han intervenido 1,2 kilogramos de cocaína, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

La investigación comenzó tras tener conocimiento de la venta de sustancias estupefacientes en un domicilio en el que residían tres personas.

Los agentes han realizado esta mañana un entrada y registro en este punto, en el que se han intervenido cerca de 1,2 kilogramos de cocaína, más de 4.000 euros en efectivo.

También se han incautado diferentes útiles para la elaboración y distribución de este tipo de sustancias, tales como cinco básculas, bolsas y alambres, además de diversos soportes con anotaciones relativas a la contabilidad de las ventas.

Por todo ello, se ha procedido a la detención de tres personas, dos hombres y una mujer, como presuntos responsables de un delito contra la salud pública, pasando posteriormente a disposición judicial.