Desmantelado un punto de venta de droga en Manzanares el Real

Archivo - Patrulla de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

MADRID 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes a la Comandancia de Madrid, han logrado desmantelar un punto de venta de droga al por menor en la localidad de Manzanares el Real, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Tras tener conocimiento por colaboración ciudadana de la posible existencia de un punto de venta de sustancias estupefacientes, los agentes iniciaron las indagaciones y comprobaciones necesarias, obteniéndose indicios de ello en una vivienda de la localidad desde donde se vendería la sustancia estupefaciente.

Además, utilizarían otra vivienda en el mismo municipio como "guardería" de la sustancia estupefaciente. Tras la autorización judicial se practicó la entrada y registro en los dos inmuebles, lográndose intervenir diverso material y útiles para la venta de la sustancia estupefaciente, 511 gramos de marihuana, así como dinero en efectivo y telefonía móvil.

Asimismo, agentes de seguridad ciudadana de la Guardia Civil, localizaron en el interior de un vehículo medio kilo de cocaína. Finalmente, la operación culminó con la detención y puesta a disposición judicial de dos personas por un supuesto delito contra la salud pública por tráfico de drogas.