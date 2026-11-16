Desmantelado un punto de venta de droga en una nave okupada de San Fernando de Henares con cinco detenidos

Sustancias estupefacientes y joyería incautada en una nave de San Fernando de Henares que servía como punto de venta de droga - POLICÍA NACIONAL

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desmantelado en la localidad madrileña de San Fernando de Henares un punto de venta de droga situado en el interior de una nave ocupada y que albergaba además dos chabolas en las que vivían cinco personas que han sido detenidas por un presunto delito contra la salud pública.

La operación tuvo lugar el pasado 29 de octubre, cuando agentes de la Comisaría de Policía Nacional de Torrejón de Ardoz realizaron la entrada y registro de la nave, donde incautaron casi 800 gramos de hachís en fichas de 100 gramos cada una y que estaba oculto en el interior de un aparato de aire acondicionado portátil.

El aparato estaba situado en una de las habitaciones de las chabolas de tal forma que se trataba de simular su uso, según ha precisado la Policía Nacional en un comunicado. El resto de fichas de hachís se encontraban en un frigorífico ya dispuestas para ser fraccionadas para su venta.

Bajo el colchón de oteas habitaciones los agentes encontraron una daga de unos 25 centímetros de hoja, una navaja de otros diez centímetros y varias piezas de joyería y bisutería, así como pendientes, collares y anillos. También se incautaron de dos balizas de geolocalización y varias tarjetas SIM.

Los cinco detenidos, con edades comprendidas entre los 35 y 50 años, de varias nacionalidades y con antecedentes conocidos por la Policía Nacional, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.