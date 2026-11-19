Archivo - Imagen de archivo de agentes de la Policía Nacional y de la Municipal de Madrid - POLICÍA NACIONAL Y MUNICIPAL DE MADRID - Archivo

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid han llevado a cabo una operación contra la venta de drogas en el distrito madrileño de Puente de Vallecas que se ha saldado con el desmantelamiento de cuatro narcopisos en el barrio de San Diego, así como con la detención de 33 personas y la incautación de importantes cantidades de sustancias estupefacientes.

Este operativo contra la venta de drogas es fruto de una investigación que comenzó en noviembre de 2025 cuando, tras varias actuaciones policiales, se detectó la presencia de una presunta estructura organizada dedicada a la distribución y venta de cocaína base y heroína en el barrio, según han informado ambos Cuerpos policiales en un comunicado conjunto.

Las pesquisas permitieron determinar que los investigados actuaban de manera coordinada y utilizaban distintos inmuebles para el almacenamiento y distribución de drogas. Además, adoptaban medidas para dificultar la actuación policial, como contravigilancias, ventas ficticias, cambios de domicilio e indumentaria e incluso la utilización de intermediarios.

La organización repartía la droga con traspasos en viviendas, en portales de edificios o con ventas rápidas en puntos previamente establecidos separando el pago de la entrega de la sustancia. El dispositivo policial ha estado integrado por un centenar de agentes que finalmente han registrado cuatro viviendas de Vallecas.

En estos domicilios han encontrado más de 400 gramos de cocaína, 850 gramos de heroína, 7,1 kilos de sustancias de corte, así como hachís y otros estupefacientes. Además, se han encontrado unos 3.400 euros en efectivo y se han incautado tres armas blancas, dos patinetes, once móviles --algunos de ellos robados-- y balanzas de precisión y otros útiles vinculados al tráfico de drogas.

Los cuerpos policiales han puesto en valor la coordinación entre ambas instituciones para contribuir finalmente a la mejora de la seguridad y la convivencia vecinal.