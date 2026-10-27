Desmantelados tres narcopisos en Carabanchel en una operación policial con diez detenidos

Coche patrulla de la Policía Nacional (archivo) - POLICÍA NACIONAL

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid ha culminado con la detención de diez personas, así como con el desmantelamiento de tres puntos de venta de drogas en tres domicilios del distrito madrileño de Carabanchel que venían siendo investigados desde octubre del año 2024.

Los agentes realizaron la entrada y registro en los domicilios el pasado 1 de septiembre, incautándose en esa operación de cinco kilos de hachís, 66 gramos de marihuana y distintas armas prohibidas, incluidos dos machetes, un rifle de caza mayor, un cargador de pistola blindada con 15 cartuchos de 9mm y varias joyas.

Además, el operativo culminó con la detención de diez personas --siete hombres y tres mujeres-- a los que se acusa de un delito contra la salud pública. Todos ellos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, según han informado ambos cuerpos policiales en un comunicado conjunto.

Las pesquisas comenzaron a partir de la identificación e incautación en la vía pública de diferentes sustancias adquiridos por terceros consumidores en el punto de venta. Finalmente, las investigaciones permitieron ubicar en Carabanchel tres viviendas con un gran trasiego de personas que las abandonaban pocos después.