Desmantelados tres narcopisos del mismo clan familiar en Vallecas y un cuarto en Centro

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid han logrado desmantelar cuatro narcopisos situados en los distritos de Puente de Vallecas y Centro, en un operativo conjunto que se ha saldado con la detención de siete personas por delito contra la salud pública.

En concreto, en Puente de Vallecas se llevó a cabo la entrada y registro de tres narcopisos controlados por un mismo clan familiar que operaba como grupo organizado, con clara diferenciación de tareas. En esta operación fueron detenidos dos hombres y dos mujeres.

En concreto, los hechos se produjeron el 10 de febrero, cuando las investigaciones de la Policía permitieron a los agentes tener conocimiento de la venta de sustancias estupefacientes en torno a diversas viviendas habitadas por el mismo clan familiar.

Allí los agentes incautaron unas 800 plantas de marihuana, tres armas cortas de fuego con diferentes tipos de munición, siete armas blancas prohibidas y varios objetos peligrosos, según ha informado la Policía Municipal de Madrid.

OTRO NARCOPISO EN CENTRO

El otro operativo se llevó a cabo a los dos días en el distrito de Centro, donde se llevó a cabo una nueva entrada y registro de un domicilio del que se había denunciado cierta conflictividad y en el que se preparaban y distribuían sustancias estupefacientes.

En este operativo se incautaron 18 dosis de cocaína base, una dosis de heroína y artilugios para su preparación y consumo. Además, se detuvo a una mujer y dos hombres también acusados de un presunto delito contra la salud pública.