Desmantelan una banda que robaba móviles en la discoteca Fabrik, en Humanes

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El equipo de seguridad de la discoteca Fabrik, en colaboración con la Policía Local de Humanes y la Guardia Civil, ha logrado desarticular una banda dedicada al robo de teléfonos móviles durante los eventos que organiza la discoteca, según ha informado la dirección del propio establecimiento en un comunicado.

Las investigaciones comenzaron tras detectar la presencia de un grupo que se infiltraba en las fiestas para sustraer terminales aprovechando el descuido de las víctimas. El operativo permitió detener a varias personas, entre ellas una joven sorprendida a la salida del local con hasta una docena de móviles ocultos bajo su ropa.

El 'modus operandi' del grupo consistía en que un especialista robaba el teléfono móvil del bolsillo o del bolso de una víctima y se lo entregaba a un cómplice cercano para que, a continuación, el teléfono fuera pasando de mano a mano hasta llegar a la mujer encargada de esconder todos los dispositivos.

EFICACIA DEL REFUERZO DE SEGURIDAD

Desde Fabrik han destacado que el refuerzo en el personal de seguridad de la discoteca, que incluye hasta 150 agentes y vigilantes de paisano que realizan rndas por las salas, ha permitido reducir en un 75 por ciento los hurtos de teléfonos móviles en el último año.

Además, el club ha reforzado los controles y cacheos a la salida para detectar a posibles responsables y ha creado su propia empresa de vigilancia privada, Capsegur, con el objetivo de mejorar la prevención de delitos y garantizar la seguridad en sus instalaciones.

La dirección de Fabrik ha subrayado que la seguridad será una "prioridad estratégica" bajo la gestión de su nuevo director ejecutivo, Luis Román López, y ha destacado que las últimas fiestas, incluida la de Halloween, se saldaron sin incidentes.