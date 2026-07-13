Destruido un proyectil de la Guerra Civil encontrado por un vecino en San Martín de Valdeiglesias

Archivo - Imagen de archivo de un proyectil de la Guerra Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un vecino de San Martín de Valdeiglesias ha localizado un proyectil de artillería de la Guerra Civil mientras paseaba con su perro por el municipio, un artefacto que posteriormente fue destruido de forma controlada por especialistas del equipo de desactivación de explosivos, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Tras recibir el aviso, hasta el lugar se desplazaron agentes del Equipo de Desactivación de Explosivos (TEDAX), que verificaron que se trataba de un proyectil de artillería de 155 milímetros con carga explosiva.

Una vez comprobadas sus características y tras establecer las correspondientes medidas de seguridad, los especialistas procedieron a destruir el artefacto en el mismo lugar donde fue hallado.

En el dispositivo colaboraron también efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid y agentes de la Policía Local de San Martín de Valdeiglesias para garantizar la seguridad durante la intervención.