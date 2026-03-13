Detenida una joven acusada de provocar un incendio en su antigua casa en Madrid

Archivo - Imagen de archivo de un agente de Policía Nacional - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN - Archivo

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha informado de la reciente detención de una joven de 19 años acusada de provocar un incendio en su antigua casa en la ciudad de Madrid, donde residió con otras personas con las que había protagonizado varios altercados.

Los hechos se produjeron en la calle Villaamil, hasta donde se trasladaron los Bomberos de Madrid que, tras realizar su trabajo, consideraron que el incendio tenía más de un foco de inicio, apuntando así a la posibilidad de que fuera provocado.

Las investigaciones posteriores determinaron que la mujer había residido en el pasado en aquella vivienda, y de hecho había tenido desavenencias con las otras personas con las que compartía piso, según apuntan fuentes policiales.

Al parecer, la joven habría colocado varias cerillas en la cama y en el colchón de la habitación, así como en el sofá del salón, para después prenderles fuego y abandonar la vivienda, según informaciones adelantadas por 'El Mundo'.

Los hechos ocurrieron a finales de febrero sobre el mediodía, cuando varios residentes de la zona alertaron de la presencia de humo que procedía de las ventanas de un tercer piso en la calle Villaamil, en el límite entre los distritos de Moncloa y Tetuán.