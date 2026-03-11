Detenida en Latina una mujer por traficar con cocaína que escondía dentro de un coletero

Archivo - Policía Municipal de Madrid - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID - Archivo

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid ha informado de la detención en el distrito de Latina de una mujer acusada de un delito de tráfico de droga a la que sorprendieron en plena venta de cocaína que escondía en un pequeño bolsillo con cremallera en su coletero.

Los hechos se produjeron el pasado 25 de febrero en las inmediaciones de la calle Quart de Poblet, en el distrito de Latina, cuando un coche patrulla municipal observó a otro vehículo realizar un giro brusco, tras lo que le siguieron.

Los agentes observaron a continuación cómo este coche se paró y el conductor entró en otro vehículo negro estacionado en paralelo con las luces de emergencia encendidas y el motor en marcha, según han relatado fuentes policiales.

La patrulla municipal realizó una vigilancia discreta, observando cómo el hombre recibía de manos de la conductora de esta vehículo negro un pequeño envoltorio de plástico con una sustancia blanca a cambio de un fajo de billetes.

Tras este intercambio, unos agentes dieron el alto al hombre, que reconoció que el envoltorio escondía cocaína que acababa de adquirir por 60 euros. Por estos motivos, los agentes municipales levantaron un acta por tenencia de sustancias estupefacientes.

Mientras tanto, otros agentes identificaron a la mujer del coche, que mostró una actitud nerviosa y poco colaborativa, indicando que regresaba de trabajar. Una agente le realizó un cacheo superficial, observando que la goma del pelo tenía una cremallera sospechosa.

Los agentes requirieron entonces a esta mujer que se soltara el pelo y al observar con detenimiento el coletero, comprobaron que al abrir la cremallera del coletero había un pequeño bolsillo secreto en el que escondía hasta nueve envoltorios de plástico similares el incautado al hombre.

Además, durante el registro del vehículo se encontraron varios billetes sueltos y arrugados, al igual que en el bolso de la sospechosa. Por estos motivos la mujer, nacida en 1997 y de nacionalidad rumana, fue detenida por un posible delito de tráfico de drogas.