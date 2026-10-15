Detenida una persona en Rivas por ocasionar siete incendios en mobiliario urbano

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MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una persona en Rivas-Vaciamadrid por provocar presuntamente al menos siete incendios en mobiliario urbano desde el pasado mes de abril, que afectaron a contenedores y vehículos estacionados en las inmediaciones y ocasionaron daños superiores a los 100.000 euros, ha informado la Comandancia en un comunicado.

El detenido, que ha ingresado en prisión por orden judicial, es el causante de al menos siete incendios en vía pública que afectaron además de a contenedores a vehículos estacionados en las inmediaciones.

La investigación se originó tras el primer incendio ocurrido el pasado mes de abril. Gracias a las inspecciones oculares realizadas, así como de las manifestaciones de los testigos, se ha logrado identificar al autor de los hechos.

El sospechoso fue detenido el pasado martes y, tras pasar a disposición de la Autoridad Judicial competente, se ha decretado su ingreso en prisión. Los investigadores de la Guardia Civil estiman que los daños producidos por los incendios superan los 100.000 euros.