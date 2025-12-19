Detenidas 28 personas como presuntas autoras de más de 80 ciberestafas en la región

Archivo - Coche patrulla de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 28 personas en el marco de un operativo contra ciberestafas y delitos en los que se emplean tecnologías de la información, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

Las intervenciones policiales se llevaron a cabo durante los meses de noviembre y diciembre, dano lugar al esclarecimiento de más de 80 estafas.

Los investigadores policiales han esclarecido un fraude informático del tipo BEC (business email compromise) que causó un perjuicio patrimonial a la víctima de cerca de 120.000 euros. Esta modalidad de estafa es una de las más frecuentes dirigidas a empresas en la actualidad.

El sofisticado 'modus operandi' del ciberdelincuente es el siguiente: intercepta las comunicaciones de correo electrónico entre dos compañías y, cuando observa el envío de una factura, procede a manipularla, cambiando el número de cuenta bancaria en donde debe realizarse el pago de la factura.

En la primera semana de noviembre se practicaron cuatro detenciones, a los que se les imputaron los delitos de estafa y blanqueo de capitales.

SUPLANTACIÓN DE ENTIDADES BANCARIAS

La Policía Nacional ha resuelto 34 delitos de estafa cometidos mediante la suplantación telefónica de diversas entidades bancarias. El pasado mes de noviembre se desarticuló al grupo criminal responsable con la detención de tres varones y una mujer.

Se llevó a cabo una entrada y registro en el domicilio del considerado como cabecilla del grupo, donde se localizó el teléfono móvil desde el que se cometieron la mayor parte de las estafas, así como diverso material informático. Además, se hallaron más de dos kilogramos y medio de hachís.

Por todo ello, a los cuatro responsables se les imputan los delitos de estafa continuada agravada, blanqueo de capitales, falsedad documental, usurpación de estado civil, amenazas, contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal.

REPOSTAJES FRAUDULENTOS MEDIANTE CÓDIGOS QR

Los agentes también han esclarecido una investigación sobre un grupo criminal afincado en la Comunidad de Madrid que se dedicaba a la comisión de estafas mediante la modalidad de repostajes fraudulentos a vehículos particulares empleando códigos QR obtenidos ilícitamente de una aplicación vinculada a tarjetas bancarias de una empresa.

Las pesquisas policiales han permitido la detención de cinco personas como presuntos participes de los delitos de estafa y pertenencia a grupo criminal. Uso de "mulas" financieras En el mes de noviembre, la Policía Nacional desarticuló una organización criminal que estafó más de 70.000 euros mediante el uso de "mulas" financieras.

Aportaban paquetes de identidad a las entidades y procedían a la apertura de cuentas bancarias aportando nóminas falsas para dar apariencia de solvencia económica.

Con estas cuentas obtenían tarjetas de crédito que iban directamente a manos de los estafadores, para realizar compras y apuestas en casinos. Se realizaron tres entradas y registros en los que se intervinieron material informático, teléfonos móviles, relojes, tarjetas bancarias vírgenes, grabadores de banda magnética, un arma de fuego, más de 3.000 euros en efectivo y distintas sustancias estupefacientes.

Han sido detenidas once personas, entre ellas los cabecillas de la organización, como presuntos responsables de los delitos de pertenecía a organización criminal, estafa y falsedad documental.

EMPLEO DEL MÉTODO SMSHING

Los investigadores han resuelto una estafa perpetrada mediante el método conocido como SMSHING, esto es, el envío de un mensaje de texto al móvil de la víctima haciéndose pasar por la entidad bancaria de la misma.

Tras facilitar unos códigos a un tercero, le realizaron posteriormente un total de 12 transacciones fraudulentas por un importe superior a los 6.000 euros.

En el mes de noviembre se procede a la detención de una persona, receptora de estas transferencias fraudulentas, como presunta responsable de un delito de estafa.

APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DE TERCEROS

Los agentes también han identificado una estructura criminal dedicada a la construcción financiera fraudulenta utilizada en la mecánica delictiva de tipo informático conocida como "man in the middle". Como resultado, las pesquisas han desembocado en el esclarecimiento de 38 hechos delictivos que generaron un perjuicio económico de cerca de 300.000 euros a los victimizados.

Los investigadores detuvieron a una persona encargada de proveer a la estructura criminal de logística para cometer los fraudes, como es la apertura de cuentas bancarias a nombre de terceras personas o la contratación de líneas telefónicas.

El 'modus operandi' del "man in the middle" también fue utilizado en un fraude que causó un perjuicio patrimonial a una empresa alemana por una cuantía que ascendió hasta los 155.000 euros.

Tras haber detenido en una primera fase desarrollada en el mes de marzo de 2025 a cuatro colaboradores, en el mes de diciembre se practicó una entrada y registro en el domicilio de una quinta persona, residente en Madrid, que ocuparía el rol de encargada de la red de blanqueo de capitales utilizada para recibir los fondos fraudulentos.

Una persona fue detenida como presunta responsable de los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

OPERACIONES DE BANCA ONLINE

Esta investigación esclarece el hurto de un teléfono móvil y su posterior uso fraudulento mediante la realización de operaciones en la banca online de la víctima, causándole un perjuicio patrimonial de 21.000 euros.

En el mes de diciembre se detuvo a una persona como presunto responsable de los delitos de hurto, estafa y grupo criminal.