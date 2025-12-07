Detenidas cinco personas, entre ellas una menor, por una pelea en una terraza de Alcorcón

Archivo - Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas, entre ellas una menor de edad, han sido detenidas por agentes de la Policía Nacional tras una pelea en la calle Mayor de la localidad de Alcorcón, según han informado fuentes policiales a Europa Press.

Los hechos han sucedido este sábado alrededor de las 18.45 horas. Los agentes recibieron reiteradas llamadas alertando sobre una pelea entre varias personas que lanzaban el mobiliario de una terraza. Efectivos de la Policía Nacional y Policía Local de Alcorcón han tenido que mediar entre los individuos.

Los autores de las agresiones han sido detenidos por delitos de lesiones y riña tumultuaria, dando cuenta de este suceso a la autoridad judicial y a la Fiscalía de Menores. De los arrestados, todos españoles, dos son varones de 23 y 44 años, y dos mujeres de 52 y 58, además de la menor. Dos de ellos han precisado de asistencia médica por las lesiones provocadas. Por el momento se desconocen los motivos del altercado.