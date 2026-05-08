Detenidas cuatro personas por apuñalar a un joven en un autobús en Colmenar Viejo

Vehículo de la Guardia Civil. - 112 ANDALUCÍA

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a cuatro personas como presuntos autores de un delito de homicidio en grado de tentativa tras apuñalar el pasado fin de semana a un joven en el interior de un autobús en la localidad madrileña de Colmenar Viejo.

Los hechos ocurrieron el pasado 1 de mayo sobre las 21 horas cuando varios jóvenes con armas blancas entraron al interior de un autobús de una línea regular que se encontraba estacionado frente a la estación de Cercanías de la localidad.

A los detenidos se les imputa un delito de tentativa de homicidio, así como de pertenencia a organización criminal, si bien el presunto autor material de los hechos ya ha entrado en prisión por orden de la autoridad judicial.

Los presuntos autores se dirigieron en concreto a un joven que se encontraba dentro del autobús y al que propinaron puñetazos y apuñalaron en varias partes del cuerpo, por las que tuvo que ser trasladado al hospital, según un comunicado de la Guardia Civil.