Detenidas dos personas al detectar un control rutinario sustancias estupefacientes y 14.000 euros en su coche

Archivo - Un coche de Policía frente a la Unidad de la Policía Municipal de Villa de Vallecas. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid detuvo el pasado día 13 de agosto a dos personas que portaban en su coche varias bolsas con sustancias estupefacientes y un total de 14.000 euros en efectivo, mientras que otra de las integrantes del vehículo está siendo investigada.

Según han informado fuentes del Cuerpo a Europa Press, el suceso se produjo sobre las 5 horas de la tarde en la calle Eduardo Requenas del distrito de Puente de Vallecas (Madrid) donde dos agentes se acercaron a realizar un control rutinario a un turismo que se encontraba estacionado en una plaza reservada a personas con movilidad reducida.

Los detenidos fueron un hombre y una mujer (conductor y copiloto respectivamente) de procedencia latinoamericana. En la parte de atrás se encontraba una mujer, que está investigada y no sufrió las mismas consecuencias porque iba acompañada de su hijo menor con autismo.

En el interior del coche se encontraban cuatro personas. El conductor, visiblemente nervioso, según las mismas fuentes, fue a entregar su carné de conducir a los policías cuando estos se sorprendieron al observar varias bolsas dentro.

Al pedir a los ocupantes conocer el contenido de estas, aparecieron las sustancias y el dinero, pero también una báscula y un cuaderno en el que había escritas cifras de dinero y nombres de diferentes personas.

Esto hace a la Policía Municipal sospechar que los billetes podrían proceder el tráfico de los estupefacientes. También se hallaron cuatro móviles. Agentes caninos ayudaron a dar con la droga.