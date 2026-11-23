Archivo - Coches de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid han logrado detener a dos personas acusadas de robar hasta 35 teléfonos móviles durante la celebración del festival de música electrónica Brunch Electronik Madrid, en el distrito Fuencarral-El Pardo de la capital.

El evento tuvo lugar entre el 7 y el 8 de noviembre en el Autocine Madrid, ubicado en la calle Isla de Java del citado distrito. Allí los agentes desplegados recibieron varias denuncias sobre la sustracción de teléfonos móviles, según recoge un comunicado de la Policía Nacional.

Según los testimonios de las víctimas, el 'modus operandi' consistía en que los sospechosos se acercaban a sus objetivos y, aprovechando las aglomeraciones, aprovechaban un descuido para hacerse con los móviles. Sin embargo, la actitud esquiva y la vestimenta facilitaron a la Policía su identificación.

Según destaca la Jefatura Superior de Policía de Madrid, los dos sospechosos vestían ropa ancha para que les fuera más fácil ocultar los teléfonos que habían robado.

Tras su detención, se les intervinieron hasta 35 teléfonos móviles, la mayoría de los cuales ya han podido ser devueltos a sus propietarios. Ambos sospechosos fueron detenidos por posibles delitos de hurto y fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.