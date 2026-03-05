Detenidas tres personas en el entorno del narcopiso de la calle Madrid de Alcorcón tras reforzarse la presencia policial

La alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa - EUROPA PRESS

ALCORCÓN 5 Mar. (EUROPA PRESS) - -

La alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, ha anunciado este jueves la detención de tres personas tras la instalación de un puesto fijo de Policía Local las 24 horas del día en el entorno del narcopiso de la calle Madrid.

Según ha explicado la regidora, la decisión de poner un puesto permanente se adoptó tras las valoraciones y reuniones de coordinación mantenidas previamente. "Desde el Ayuntamiento di la orden de poner un puesto fijo de 24 horas, de lunes a domingo, para que hubiese una patrulla permanentemente a las puertas del local", ha señalado.

Testa ha recordado que el Consistorio no puede actuar dentro del inmueble mientras no exista autorización judicial, por lo que el operativo se centra en una intervención intensiva en el entorno.

En este sentido, ha explicado que el dispositivo policial incluye también colaboración con los comercios de la zona y con el colegio situado en las inmediaciones, con el objetivo de reforzar la seguridad y reducir el impacto que la actividad del narcopiso genera en el barrio.

Asimismo, la alcaldesa ha subrayado que el operativo se está realizando mediante horas extraordinarias, por lo que no supone restar efectivos al resto del municipio. "Es un servicio extraordinario para este puesto fijo que no detrae recursos de seguridad del resto del municipio, sino que está solo y única y exclusivamente para atender la problemática de la calle Madrid, 13", ha explicado.

La actuación policial se mantendrá hasta que exista una resolución judicial que permita intervenir en el interior del inmueble, una medida que el Ayuntamiento considera clave para resolver definitivamente la situación.

UNA MEDIDA TRAS LA JUNTA LOCAL DE SEGURIDAD

Este refuerzo llega después de que el pasado 28 de febrero la alcaldesa anunciara, tras la Junta Local de Seguridad celebrada junto al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, una mayor coordinación entre Policía Nacional y Policía Local ante el problema generado por este narcopiso.

En aquel encuentro, el Consistorio explicó que el inmueble cuenta con una orden de lanzamiento por un delito de usurpación que fue recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid, cuya resolución se espera en las próximas semanas. Mientras tanto, ambas policías acordaron reforzar la presencia en la zona, especialmente en los horarios de entrada y salida de los centros educativos y en apoyo al comercio del entorno.

Pese a este caso concreto, Testa insistió entonces en que Alcorcón se sitúa 14 puntos por debajo de la media regional en datos de criminalidad y figura entre las diez ciudades más seguras de España entre los municipios de más de 20.000 habitantes.