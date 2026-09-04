Detenidas tres personas en un nuevo narcopiso desarticulado en Puente de Vallecas

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MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid han llevado a cabo una operación conjunta en el distrito madrileño de Puente de Vallecas que ha culminado con la detención de tres personas y la desarticulación de un nuevo narcopiso.

Durante el registro del domicilios los agentes incautaron más de un gramo de heroína, más de 500 euros en efectivo, un cuchillo, diez navajas, una sierra de mano plegable, una espada y un martillo. Por estos hechos fueron detenidas dos mujeres y un hombre acusados de un presunto delito contra la salud pública, tenencia ilícita de armas y receptación.

Los hechos ocurrieron el pasado 21 de agosto, cuando los agentes registraron el domicilio fruto de una investigación iniciada a finales del pasado mes de febrero tras una intervención en la vía pública, según han informado ambos Cuerpos en un comunicado conjunto.

Avanzadas las pesquisas, los policías pudieron comprobar un gran trasiego de personas que abandonaban la vivienda tras permanecer pocos minutos en su interior.

Durante el registro del domicilios los agentes incautaron más de un gramo de heroína, más de 500 euros en efectivo, un cuchillo, diez navajas, una sierra de mano plegable, una espada y un martillo. Por estos hechos fueron detenidas dos mujeres y un hombre acusados de un presunto delito contra la salud pública, tenencia ilícita de armas y receptación.