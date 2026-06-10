Detenidas tres personas que okupaban pisos en Vallecas y los alquilaban ilegalmente a personas vulnerables

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha informado este miércoles de la detención de tres personas acusadas de okupar pisos en el distrito madrileño de Puente de Vallecas para luego alquilarlos ilegalmente a personas vulnerables a las que llegaron a estafar 25.000 euros en apenas tres meses.

Las investigaciones comenzaron el pasado mes de abril después de que una familia fuera desalojada de una vivienda okupada en la calle Sierra del Cadí, en el citado distrito madrileño. Cuando la familia fue a presentar su contrato de alquiler, por el que pagaban 2.500 euros mensuales, descubrieron que el documento era falso.

La familia, en situación de vulnerabilidad, había firmado un contrato con una persona que no era la legítima propietaria de la vivienda, sino que la había okupado previamente tras comprobar que el domicilio llevaba tiempo deshabitado o no recibía visitas, llegando incluso a realizar obras en el interior.

La Policía Nacional tiró del hilo de estos hechos y de la documentación ilegal aportada, y terminó por descubrir que en febrero había pasado algo similar en otro domicilio del mismo distrito. Las pesquisas permitieron averiguar hechos similares en San Blas-Canillejas, Latina e incluso en la ciudad de Fuenlabrada.

Los agentes lograron finalmente localizar a nueve víctimas que habían sido estafadas con este mismo 'modus operandi'. Finalmente, a comienzos de junio se detuvo a tres individuos, todos ellos con antecedentes, como presuntos responsables de delitos de estafa, organización criminal, usurpación por ocupación y defraudación de fluido eléctrico.