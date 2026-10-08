Detenidas tres personas por sustraer 25 móviles en una tienda de Arroyomolinos

Archivo - Patrulla de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres personas como presuntas autoras de la sustracción de 25 teléfonos móviles de alta gama de una tienda ubicada en el interior de un centro comercial de Arroyomolinos, cuyo valor asciende a unos 14.000 euros, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en un comunicado.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 3 de octubre, cuando un grupo de varias personas actuó de manera conjunta y coordinada en el establecimiento y consiguió sustraer los dispositivos mientras desviaba la atención del trabajador de la tienda.

Avanzada la investigación, los agentes lograron localizar en la localidad de Toledo el vehículo utilizado por los presuntos autores para desplazarse hasta el centro comercial de Arroyomolinos.

Finalmente, el pasado 6 de octubre, la Guardia Civil procedió a la detención en Toledo de tres personas relacionadas con los hechos, a quienes se atribuye la sustracción de los 25 terminales, todos ellos de alta gama. El valor económico de los teléfonos sustraídos asciende aproximadamente a 14.000 euros.