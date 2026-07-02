Detenido en Alameda del Valle un hombre por provocar daños a 19 coches aparcados en la calle

Vehículo con la luna y cristales rotos - GUARDIA CIVIL

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha informado de la detención de un varón acusado de provocar daños en 19 vehículos estacionados en la vía pública en la localidad de Alameda del Valle, situada en la sierra Norte de la Comunidad de Madrid.

Los hechos se produjeron en la madrugada del martes, cuando la Guardia Civil de Buitrago de Lozoya recibió una llamada alertando de la presencia de un individuo que estaba rompiendo las lunas de varios coches con una barra de hierro.

Una Patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil desplazada al lugar logró reducir al individuo y localizó 19 vehículos con las lunas y cristales rotos, por lo que fue detenido por un delito de daños, según informa la Benemérita en un comunicado.