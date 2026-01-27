Detenido en Alcorcón un hombre por robar muestrarios de joyas por valor de más de un millón y medio de euros

Muestrarios de joyas incautadas en una detención de un hombre en Alcorcón - POLICÍA NACIONAL

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la madrileña localidad de Alcorcón a un varón que sustrajo muestrarios de joyas valoradas en más de un millón y medio de euros.

Las víctima era el dueño de una empresa de joyería que viajaba por todo el territorio nacional con material para mostrar a establecimientos de joyería, recoge la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

Este fue asaltado cuando paró en un área de servicio de la A-3 en la provincia de Cuenca al viajar desde Valencia hacia Madrid. El presunto autor y las joyas sustraídas, fueron localizados en un domicilio de Alcorcón tres días después del robo.

Los hechos sucedieron el pasado día 14 de diciembre una estación de servicio de la A-3, donde el representante de joyería había estacionado su vehículo para hacer un descanso. En ese momento, un varón aprovechó para fracturar la ventanilla delantera del turismo y desbloquear los cierres.

De este modo accedió al maletero, donde se encontraban varias mochilas que contenían muestrarios de joyas, logrando así apoderarse de ellas, huyendo del lugar apresuradamente.

Iniciada la investigación, se pudo determinar que tanto el autor de los hechos como las joyas podrían encontrarse en un domicilio de la localidad de Alcorcón. Por ello, el pasado 17 de diciembre se estableció un dispositivo policial para la localización del presunto responsable, para el que se solicitó colaboración de Bomberos de Alcorcón.

Gracias a la utilización de una grúa, un agente pudo concretar la ubicación exacta de las joyas, pudiendo comprobar que en este domicilio había un varón. Tras la entrada y registro en esta vivienda, se localizaron las joyas sustraídas y se procedió a la detención de este hombre como presunto responsable de un delito de robo con fuerza, pasando posteriormente a disposición judicial.