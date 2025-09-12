Detenido en Almería el taxista que se fugó tras el atropello de un motorista

Archivo - Una ambulancia de Samur-Protección Civil - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Almería han detenido en esta ciudad al conductor del taxi implicado en el atropello de un motorista en Madrid al que la Policía Municipal buscaba tras haberse dado a la fuga, según han indicado a Europa Press fuentes policiales.

Se trata de la persona implicada en el atropello registrado la pasada semana en la confluencia de las calles Príncipe de Vergara y Francisco Silvela. El motorista, que sufrió politraumatismos, fue trasladado en estado grave a un hospital cercano por los servicios de emergencia, según Emergencias Madrid.

El conductor del vehículo implicado se dio a la fuga tras el accidente. No obstante, testigos del arrollamiento facilitaron una descripción de su conductor y la matrícula del coche.

Gracias a estos datos se pudo localizar al taxista en la ciudad de Almería, cuando trataba de huir nuevamente, y ponerlo a disposición judicial, han indicado a Europa Press fuentes policiales.