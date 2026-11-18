Imagen de archivo de un coche patrulla de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de hasta 60 hurtos cometidos de forma reiterada en un establecimiento de una cadena de tiendas de regalos y complementos en el distrito Centro de Madrid, de donde sustrajo objetos por valor de más de 8.000 euros.

El arresto se produjo a comienzos de noviembre tras una investigación policial iniciada el pasado mes de julio a raíz de varias denuncias presentadas por el representante del establecimiento, según ha informado la Jefatura Superior de Policía.

Los agentes del Subgrupo de Hurtos determinaron que los robos eran obra de un mismo individuo que repetía siempre el mismo método. Entraba al local con una bolsa para guardar los objetos, se movía con sigilo y abandonaba el local tras cruzar los arcos de seguridad.

Fuentes policiales consultadas por Europa Press han confirmado que la autoridad judicial ha impuesto al sospechoso una orden de alejamiento de este tipo de establecimientos.