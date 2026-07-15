Detenido en Chamberí un hombre con seis ingresos en prisión pendientes y droga preparada para su venta

Archivo - Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el distrito madrileño de Chamberí a un hombre que tenía pendientes de ejecutar seis ingresos en prisión y que llevaba entre sus pertenencias sustancias estupefacientes fraccionadas para su presunta venta.

Los hechos ocurrieron en la tarde del 8 de julio, cuando agentes del Grupo Operativo de Respuesta (GOR), que realizaban labores de prevención, detectaron a un individuo en actitud vigilante sobre las pertenencias de los viandantes mientras permanecía a la espera hablando por teléfono.

Al darle el alto, el hombre mostró una actitud agresiva, por lo que fue necesario solicitar el apoyo de efectivos del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Tras identificarle a través de la Sala CIMACC 091, los agentes comprobaron que sobre él pesaban numerosas requisitorias judiciales, entre ellas seis ingresos en prisión pendientes de ejecución por delitos relacionados con el tráfico de drogas, conducir sin permiso y malos tratos habituales en el ámbito familiar.

Además, durante el registro le fueron intervenidas diversas sustancias estupefacientes fraccionadas y envueltas, en una cantidad superior a la permitida para el autoconsumo.

Por estos hechos, el individuo fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública y por las requisitorias judiciales que tenía en vigor, siendo posteriormente puesto a disposición de la autoridad judicial.