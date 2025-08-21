Detenido tras conducir en sentido contrario por cuatro carreteras de la Comunidad y provocar varios accidentes

Archivo - Tres agentes de la Guardia Civil durante un control - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han arrestado a un hombre de 81 años que durante el pasado día 14, a horas del inicio del puente de agosto, condujo en sentido contrario por cuatro carreteras diferentes en la Comunidad de Madrid, provocando a su paso varios accidentes con heridos leves.

La detención por parte de los efectivos de la Agrupación de Tráfico se produjo sobre las 10.00 horas del pasado día 19 en las dependencias del Sector de Tráfico de Madrid, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.

El arrestado es un hombre de 81 años, vecino de Madrid, sin antecedentes penales. Está acusado de cuatro delitos de conducción temeraria y ha sido propuesto para la pérdida de aptitudes psicofísicas necesarias para la conducción, que conlleva la suspensión del permiso de conducir.

POR CUATRO CARRETERAS DIFERENTES

Los hechos ocurrieron el pasado día 14 de agosto, previo al inicio de la operación especial de tráfico con motivo del puente de agosto. Sobre las 12.45 horas, el conductor de un turismo se dio vuelta en el peaje de la carretera M-12, incorporándose a la M-11, por la que circuló 3,5 kilómetros en sentido contrario al habitual. En su marcha, provocó un accidente que causó daños materiales en su turismo y en el vehículo contra el que colisionó.

Poco después, sobre las 18.25 horas, circuló desde el kilómetro 12,600 hasta el 6,800 de la carretera A-5 (Autovía del Suroeste), por los carriles sentido Badajoz, pero en dirección a Madrid, provocando la salida de vía de otro vehículo que circulaba correctamente. Como consecuencia de ello, dos personas resultaron heridas leves y se produjeron daños materiales en el vehículo accidentado.

Sobre las 19.34 horas volvió a conducir en sentido contrario por la carretera A-6, circulando por los carriles sentido A Coruña en dirección a Madrid, aunque en este caso sin que se produjera ningún incidente.