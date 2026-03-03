Detenido un conductor ebrio y drogado en Barajas que trató de atropellar a un policía en su intento de huída

Detenido en Barajas tras dar positivo en alcohol y drogas - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han detenido a un conductor que ha dado positivo en consumo de alcohol y drogas en el distrito de Barajas y que, en su intento de huída, ha tratado de atropellar a un efectivo de este cuerpo policial.

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de febrero cuando una llamada anónima alertó sobre las 19.20 horas de la presencia de un turismo estacionado en un carril de circulación de vehículos, en la calle Los Jardines de Aranjuez, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Cuando los agentes de una patrulla de la Policía Municipal se personaron en el lugar localizaron al conductor recostado sobre el volante. Al golpear el cristal del turismo para hablar con él, reaccionó arrancando el coche y girando el volante.

En su intento de huída, el turismo golpeó el coche patrulla y a uno de los agentes que participaba en la intervención. Finalmente, los efectivos policiales lograron fracturar el cristal del coche y que este se detuviera.

El conductor del turismo ha dado una tasa de 0,90 miligramos de alcohol por litro en aire espirado (a partir de 0,60 mg/litro es delito) y positivo en consumo de estupefacientes (cannabis y cocaína). En el interior del coche se ha localizado una botella de ron, vasos de plástico, refrescos y restos de cannabis.

El hombre, un varón nacido en 2002, ha sido arrestado por un presunto delito contra la seguridad del tráfico.