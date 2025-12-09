Detenido por empujar al suelo y agredir a una mujer mayor en el Metro de Sol

Ambulancia del Samur-Protección Civil frente a la estación de Metro de Sol después de que un hombre haya agredido a una mujer mayor en el andén. - EUROPA PRESS

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido este martes a un hombre de unos 40 años por empujar al suelo y agredir a una mujer mayor de unos 80 años que se encontraba este mediodía en el andén de la Línea 1 del Metro, en la parada de Sol, según han informado fuentes policiales.

Los hechos se han producido poco antes de las 12 horas, cuando los agentes de la Policía Nacional han sido requeridos en Sol, en el acceso por la calle Preciados, después de que un individuo agrediera a una mujer de avanzada edad cuando iba a entrar al vagón.

El presunto agresor ha aprovechado el momento en el que se cerraban las puertas del vagón para empujar a la mujer mayor al suelo, pegarle una patada y amagar con aplastarle la cabeza. A su llegada al lugar, el personal sanitario ha encontrado a la mujer inconsciente, por lo que la han trasladado al hospital.

Una agente de Policía Nacional fuera de servicio se ha percatado de lo ocurrido y ha retenido al varón que, según fuentes cercanas al caso, es un hombre de nacionalidad marroquí que cuenta con numerosos y variados antecedentes y al que se le podría acusar de un posible delito de homicidio en grado de tentativa.

El incidente ha provocado que los trenes de la Línea 1 en sentido Pinar de Chamartín no hayan efectuado parada en la estación de Sol durante unos 45 minutos a petición de la propia Policía Nacional, según han informado desde Metro de Madrid.