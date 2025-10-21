Detenido tras hacer compras con el teléfono móvil que había robado en una vivienda en Colmenar Viejo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han informado de la detención de un hombre de 28 años acusado de haber realizado un robo en el interior de una vivienda en Colmenar Viejo en el que se habría apropiado de un teléfono móvil con el que más tarde había extraído dinero y había realizado compras a través de la tarjeta bancaria vinculada al terminal.

La investigación arrancó después de que la Benemérita tuviera conocimiento del supuesto robo en el interior de una vivienda unifamiliar en Collado Villalba mientras los propietarios dormían, que tan solo se dieron cuenta de lo ocurrido al despertarse y observar que una ventana había sido forzada, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Los pagos realizados con la tarjeta bancaria vinculada al móvil permitieron a los agentes seguir la pista del presunto autor del robo. El sospechoso había comprado productos electrónicos por valor superior a los 1.300 euros y se había deshecho de ellos rápidamente en el mercado de segunda mano.

Al detenido se la acusa de delitos de robo con fuerza en vivienda habitada, estafa, hurto y usurpación de estado civil, y una vez puesto a disposición judicial, esta decretó se ingreso en prisión de forma provisional.