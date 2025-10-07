Detenido un hombre por atacar a varios policías y atrincherarse con cuchillos en un edificio en Madrid

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido este martes a un varón en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas como presunto autor de un delito de atentado contra agente de la autoridad después de abalanzarse armado con dos cuchillos sobre los policías que intentaban reducirle tras una discusión vecinal y más tarde atrincherarse en el edificio.

Los hechos han ocurrido en torno a las 7.00 horas de este martes, cuando el Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control de la Policía Nacional (CIMACC 091) ha recibido un aviso alertando de que un varón se encontraba en el rellano de un edificio en actitud agresiva y en posesión de dos armas blancas, según ha informado la Policía Nacional.

A su llegada, los agentes han localizado al individuo, que se encontraban en alto estado de nerviosismo, y le han instado en varias ocasiones a deponer su actitud y soltar los cuchillos, si bien el varón ha hecho caso omiso e incluso ha arremetido contra los policías, si bien es cierto que ninguno de los agentes ha resultado herido.

Así las cosas, ante la gravedad de lo ocurrido y por temor a su integridad, los agentes han efectuado varios disparos dirigidos a zonas no vitales del sospechosos, que se ha atrincherado en su vivienda. Se trata de un ciudadano español nacido en 1959 y que hace apenas un mes ya había estado detenido por portar y mostrar armas blancas en la vía pública, según fuentes consultadas por Europa Press.

Posteriormente, y tras solicitar el apoyo de efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), se ha logrado acceder a la vivienda y reducir al agresor mediante el uso de una pistola taser. Un equipo sanitario le ha atendido en el lugar de los hechos y le ha trasladado al hospital, donde se ha comprobado que sus heridas no revestían gravedad.

En el operativo han participado tanto unidades de la Policía Judicial y la Policía Científica, mientras que los efectivos del Grupo V de Homicidios se han hecho cargo de la investigación para aclarar lo ocurrido.