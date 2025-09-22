Detenido un hombre en Brunete en posesión de más de 350 gramos de cocaína

Imagen de dinero en efectivo y cocaína incautada a un joven de 30 años en Brunete - GUARDIA CIVIL

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil (USECIC) han detenido a un hombre de 30 años en la localidad madrileña de Brunete en posesión de más de 350 gramos de cocaína, de los cuales trató de deshacerse cuando se percató de la presencia de la Benemérita en la vía pública.

Los agentes realizaban labores de seguridad ciudadana en la calle Real de San Sebastián de la citada localidad cuando observaron que el joven realizaba una maniobra extraña y, al paso de la patrulla, arrojaba al suelo un bolso, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

En ese momento, los agentes procedieron a identificar al sospechoso y registraron el bolso, en cuyo en interior encontraron una sustancia blanquecina que, tras el oportuno análisis, resultó ser cocaína; así como las llaves de un automóvil y dinero en efectivo. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, así como su vehículo, que también había sido intervenido.