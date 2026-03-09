Detenido 'in fraganti' un varón que estaba prendiendo fuego a unos contenedores en Carabanchel

Archivo - Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido 'in fraganti' a un varón que presuntamente estaba prendiendo fuego en la madrugada de este domingo a unos contenedores situados en varias calles del distrito madrileño de Carabanchel.

Según ha informado la Jefatura Superior en un comunicado, un grupo de atención al ciudadano (GAC) se encontraban realizando labores de prevención hasta que observaron en la intersección de las calles María Odiaga y Real Betis a un hombre con un mechero.

El varón estaba causando de manera intencionada fuego en un contenedor de residuos urbanos de uso público que comenzó a arder, propagándose al contenedor contiguo, que se encontraba próximo a zonas ajardinadas.

Rápidamente los agentes comisionaron a un indicativo de bomberos, que se personó en el lugar y consiguió sofocar el incendio, quedando ambos contenedores totalmente calcinados. Por estos hechos se produjo la detención de esta persona como presunto responsable de un delito de daños, siendo puesto posteriormente a disposición de la autoridad judicial.