Detenido un joven de 26 años en Ciempozuelos por agresión e intento de homicidio en un establecimiento hostelero

Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Ciempozuelos a un varón de 26 años como presunto autor de la agresión a otro hombre de 31 años ocurrida el 28 de marzo en un establecimiento hostelero de la localidad.

Durante la agresión, la víctima sufrió un fuerte golpe en la cabeza y el autor intentó apuñalarle hasta en tres ocasiones. Al detenido se le imputan delitos de homicidio en grado de tentativa, amenazas y robo con fuerza.

Según ha indicado la Guardia Civil en un comunicado, los hechos se originaron por desavenencias relacionadas con la sustracción previa de una motocicleta, presuntamente cometida por el detenido en noviembre del pasado año.