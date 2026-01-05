Detenido en Leganés por golpear hasta la muerte a un conocido con el que había tenido enfrentamientos previos

Archivo - Imagen de un coche de Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido esta noche en la ciudad de Leganés a un hombre como presunto autor del homicidio de otro varón con el que ya había tenido enfrentamientos previos y al que habría golpeado brutalmente, provocando que finalmente haya muerto en el hospital.

Los hechos se produjeron el domingo sobre las 20.45 horas en la calle Río Ter de la citada localidad, cuando la víctima, un español de unos 47 años, llamó a los servicios de emergencia alertando de que estaba siendo agredido por otro varón de unos 51 años con el que ya había protagonizado enfrentamientos previos y que tenía antecedentes, según fuentes policiales.

La víctima relató que el presunto agresor le había propinado puñetazos sorpresivamente y que, tras caer al suelo, había continuado agrediéndole con patadas, según ha relatado la Jefatura Superior de Policía de Madrid. A su llegada al domicilio, los agentes atendiendo a la víctima y personal sanitario lo trasladó al hospital, donde finalmente ha fallecido debido a las lesiones sufridas.

En este contexto, el Grupo V de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Madrid ha procedido a la detención de un individuo en la misma localidad de Leganés como presunto autor de un delito de homicidio.