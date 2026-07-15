Un detenido en Madrid por agredir a un policía durante las celebraciones de la victoria de España

Aficionados a la selección española de fútbol durante la celebración del partido de semifinales del mundial entre España y Francia, a 14 de julio de 2026, en Madrid (España). El encuentro decide el pase a la final del mundial y es la primera vez en 16 año - Diego Radamés - Europa Press

FUENLABRADA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional detuvo anoche a un joven de 20 años acusado de intentar a agredir a un agente de Policía Nacional durante las celebraciones en la vía pública por la victoria de la Selección Española ante Francia en las semifinales del Mundial de Fútbol.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones del paseo de Recoletos de la capital, cuando cientos de aficionados españoles salieron a la calle para celebrar la victoria que da el pase a la final del domingo, han informado fuentes policiales.

Agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) se vieron obligados a actuar debido a que un grupo multitudinario de personas invadió la calzada, poniendo en riesgo a los conductores y a su propia integridad física.

En el momento en que los agentes intervinieron, algunas personas comenzaron a lanzar objetos a los agentes de Policía Nacional, dos de los cuales sufrieron heridas leves. Además, otro individuo arremetió contra un agente tratando de agredirle.

Es por esto que la Policía Nacional detuvo a esta persona, una joven español nacido el año 2006, a la que se le acusa de un presunto delito de atentando contra agente de la autoridad.

Consultado por este asunto al término de la Junta Local de Seguridad de Fuenlabrada, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para celebrar "con prudencia" y "respeto" a las fuerzas de seguridad.

"Ayer se produjeron algunos incidentes que conllevaron una detención y conllevaron algunos momentos de tensión cuando se produjeron lanzamientos de distintos materiales contra las fuerzas y cuerpos de seguridad", ha señalado.

Sobre el dispositivo de seguridad que se desplegará el domingo, Martín ha aseverado que la Policía "va a estar ahí para proteger y para garantizar que la celebración se pueda desarrollar como todos deseamos". "Pido a la ciudadanía que lo disfrute y que sea prudente para no manchar un momento tan especial", ha zanjado.