Detenido en Madrid tras confesar haber matado a su casera en Carabanchel

Imágen de archivo de un coche de Policía Nacional
Imágen de archivo de un coche de Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL
Europa Press Madrid
Publicado: lunes, 2 marzo 2026 11:36
Seguir en

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido este lunes a un hombre que a primera hora de la mañana se ha personado en la comisaría de Carabanchel para confesar que había matado a su casera, una mujer de unos 30 años.

Así lo han confirmado fuentes policiales consultadas por Europa Press después de que el SUMMA112 informara previamente de la muerte violenta de una mujer en la calle Oropéndola de Madrid.

La Policía Nacional se encuentra ahora investigando los hechos.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado