Detenido en Madrid un hombre buscado por las autoridades británicas por varias agresiones sexuales

Archivo - Un coche de la Policía Nacional permanece en el sector seis de la Cañada Real Galiana tras una redada, a 2 de agosto de 2023, en Madrid (España). La Guardia Civil en colaboración con la Policía Municipal, en el marco de la operación Pastor, ha l - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en una céntrica calle de Madrid a J.R., un hombre de 37 años buscado por las autoridades británicas por varios delitos de agresión sexual, ha informado la Jefatura Superior en un comunicado.

Las investigaciones se iniciaron en 2024 por la comisión de varios delitos de agresión sexual cometidos entre los años 2012 y 2022. El presunto autor, un individuo de nacionalidad británica, podría encontrarse oculto en España.

Los agentes británicos investigaban al ahora detenido por graves conductas de agresión sexual sobre varias víctimas. Incluso con una de ellas mantenía una relación sentimental en el momento de los hechos.

El arrestado se encontraba huido de la justicia de su país y tenía en vigor una orden internacional de detención interpuesta por las autoridades británicas e incluso figuraba en la campaña 'The UK most wanted fugitives', puesta en marcha por la organización CrimeStoppers.

SITUADO EN BENIDORM

La Policía Nacional logró situarlo en un primer momento en Benidorm (Alicante). La investigación tanto policial como judicial siguió su curso en Reino Unido, hasta que el pasado febrero fue emitida una orden internacional de detención para su extradición.

El reclamado fue incluido en una campaña de difusión de los fugitivos más buscados de Reino Unido promovida por la National Crimen Agency (NCA) y la organización CrimeStoppers, a la que se sumó el Ministerio del Interior español en mayo.

Las actuaciones incluyeron desplazamientos a Benidorm, así como numerosas vigilancias y comprobaciones in situ en aquellos lugares que solía frecuentar. Estas gestiones permitieron establecer patrones de comportamiento, obtener indicios sobre su posible ubicación e identificar a terceras personas que podrían estar prestándole ayuda. La investigación resultó especialmente compleja debido a las medidas de ocultación adoptadas.

DETENIDO EN MADRID TRAS IDENTIFICARLE POR SUS TATUAJES

La información recabada permitió conocer que llevaba una vida itinerante y que ocultaba su verdadera identidad. Finalmente el pasado sábado 1 de agosto, tras obtenerse indicios de que podría encontrarse en Madrid, se estableció un dispositivo de vigilancia en una céntrica calle de la capital.

Durante el operativo se le localizó finalmente vistiendo gorra y gafas para ocultar parcialmente su rostro, lo que no impidió su detención. El detenido no colaboró en el proceso de identificación, no portaba documentación y facilitó distintos datos de filiación.

Sin embargo, un primer cotejo de sus tatuajes visibles permitió determinar que se trataba de la persona reclamada. Posteriormente se logró confirmar su identidad gracias a las huellas dactilares. El arrestado fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, plaza 3 de Madrid, a la espera de la decisión sobre su extradición.