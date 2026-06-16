Detenido en Madrid un hombre que escondía droga en un compartimento oculto en el calzoncillo

La Policía Municipal de Madrid detiene a un hombre que escondía droga en un bolsillo secreto de su calzoncillo - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid ha detenido en el distrito de Latina a un hombre en posesión de distintos tipos de sustancia estupefaciente que escondía en un bolsillo oculto en la zona de la entrepierna de su ropa interior.

Los hechos ocurrieron el pasado 5 de junio sobre las 14 horas en el paseo de Extremadura, cuando una patrulla municipal fue requerida por el Samur-Protección Civil ante la presencia de un hombre adormecido en la vía pública, posiblemente por el consumo de drogas.

A su llegada a la zona, el personal sanitario entregó a los agentes un paquete con marihuana y otro con útiles para la distribución de droga en pequeñas dosis. Una vez el hombre recuperó la consciencia, los agentes procedieron a realizarle un cacheo, según ha informado la Policía Municipal de Madrid.

Durante el registro, los policías municipales se percataron de un gran bulto en la zona de la entrepierna, descubriendo más tarde que el individuo tenía un compartimento secreto en su calzoncillo donde guardaba diversas sustancias estupefacientes de varios tipos.

En este bolsillo los agentes encontraron sustancias que podrían ser cocaína o tusi, entre otras; así como más de 600 euros en efectivo. Además, los agentes le encuentran otro calzoncillo al que se le había cosido el mismo bolsillo oculto.

Finalmente, el sospechoso, un varón español nacido en 1986, fue trasladado inicialmente al hospital y, una vez recibió el alta, fue detenido por posesión de sustancias estupefacientes y ante la sospecha de que pudiera dedicarse al tráfico de drogas.