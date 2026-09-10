Detenido en Móstoles tras volcar un camión de reparto robado y con el que intentó atropellar a un policía

POLICÍA NACIONAL

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en la localidad madrileña de Móstoles a un individuo que intentó atropellar a uno de los agentes que trataban de darle el alto con un camión de reparto que acababa de sustraer, antes de emprender una huida a gran velocidad que terminó con el vehículo volcado en una rotonda.

Los hechos ocurrieron el pasado 1 de septiembre, sobre las 11.30 horas, cuando los trabajadores de una empresa de distribución de bebidas descubrieron que les habían sustraído el camión mientras realizaban una entrega en un establecimiento y habían dejado las llaves puestas, según un comunicado de la Policía.

Uno de los empleados difundió lo ocurrido en redes sociales para tratar de localizar el vehículo. Poco después, un hombre se puso en contacto con ellos y les exigió 1.000 euros en efectivo a cambio de devolver el camión. Al comunicarle que no disponían de esa cantidad, rebajó la exigencia a 500 euros y amenazó con tomar represalias contra sus familiares si no realizaban el pago.

Tras avisar a la Policía, los agentes localizaron el camión circulando por una de las principales vías de Móstoles. Cuando intentaron darle el alto, el conductor trató de atropellar a uno de los policías, iniciando posteriormente una huida a gran velocidad por varias calles del municipio y poniendo en grave riesgo a otros conductores y viandantes.

Durante la persecución, el individuo dio varias vueltas a una rotonda, perdió el control del vehículo y provocó su vuelco. El conductor quedó atrapado en la cabina, por lo que los propios agentes tuvieron que excarcelarlo para garantizar su seguridad antes de proceder a su detención.

Además, durante el cacheo preventivo, los policías localizaron entre sus pertenencias un teléfono móvil que había sido sustraído aproximadamente una hora antes del interior del mismo camión, cuando los trabajadores realizaban el reparto en otro establecimiento.

El detenido está acusado, presuntamente, de los delitos de robo o hurto de uso de vehículo, atentado contra agente de la autoridad, contra la seguridad vial y extorsión.