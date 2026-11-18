1134914.1.260.149.20261118120823 Material incautado - POLICÍA MUNICIPAL

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han arrestado a un joven de 18 años como presunto autor del apuñalamiento de un menor de edad registrado la tarde de este martes en el distrito de Villaverde y a un primo, en este caso también menor de edad, que le ayudó a ocultarse.

En concreto, el apuñalamiento tuvo lugar sobre las 15 horas de este martes día 17 en la calle Sáhara de Villaverde, han informado a Europa Press fuentes de este Cuerpo policial.

Según han relatado los testigos, el agredido, un colombiano de 15 años, recibió una llamada de un número desconocido en la que se la instaba a reunirse allí para mantener una conversación. En la cita, se presentaron cuatro personas, una de las cuales sacó un cuchillo.

Al verlo, el chico intentó huir y recibió una puñalada por la espalda. Fue atendido por sanitarios del Samur-Protección y trasladado al 12 de Octubre.

Gracias al testimonio de los testigos, los agentes de la Policía Municipal localizaron el domicilio del presunto agresor, aunque cuando se personaron en la vivienda no se encontraba en el lugar. Asimismo, acudieron a casa de un primo que también estaba presente en la cita durante la que ocurrieron los hechos.

En este segundo domicilio localizaron al primo, menor de edad, en el portal de la vivienda, con actitud sospechosa y visiblemente nervioso. Además, incurrió en contradicciones al ser preguntado por el paradero de su familiar.

Finalmente, los agentes accedieron a esta vivienda, con el consentimiento de la pareja del padre de este chico, y localizaron en su interior al presunto agresor, oculto en una de las habitaciones. El chico refirió a los agentes que había ocultado el arma empleada en la agresión bajo la cama de una de las habitaciones de la vivienda.

Al ir a comprobar este dato, los agentes encontraron una pistola simulada Colt 1911, pero no el cuchillo. Tras instar el presunto agresor a su primo para que indicara que había hecho con el arma blanca, este confesó a los agentes que, tras lavarlo con agua y jabón, lo había metido en el cajón de los utensilios de cocina.

Así, los agentes arrestaron al presunto agresor, un joven de 18 años recién cumplidos que fue trasladado a la Comisaría de Villaverde, y a su primo, un menor que en diciembre cumplirá la mayoría de edad y que fue puesto a disposición del GRUME.