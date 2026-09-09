Detenido en Torrejón de Ardoz por apuñalar a su vecino al sospechar que le había robado unas joyas

POLICÍA NACIONAL

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha informado de la detención de un hombre a mediados de agosto en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz acusado de un posible delito de homicidio en grado de tentativa tras apuñalar a un vecino de su edificio de quien sospechaba que le había robado joyas de su familia.

Los hechos se produjeron sobre las 3.30 horas de la madrugada del 10 de agosto, cuando los agentes fueron requeridos en un domicilio de Torrejón en el que, al parecer, se había producido un apuñalamiento, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

A su llegada, los agentes encontraron en el exterior del portal a un varón tendido en el suelo, acompañado de dos personas que manifestaron que había sido apuñalado. El hombre presentaba una herida incisa a la altura del corazón y abundante sangre, por lo que fue atendido por los policías hasta la llegada de los servicios sanitarios.

Al parecer, el origen de la discusión y la posterior agresión estaría relacionado con la acusación de que la víctima había sustraído joyas de la familia del agresor, el cual vivía en una vivienda situada en el mismo bloque de pisos y, de hecho, se encontraba ahí en ese momento.

Es por esto que los agentes se personaron en la vivienda del sospechoso, a quien inmovilizaron y detuvieron, teniendo además que aplicar las medidas de seguridad oportunas ante la posibilidad de que pudiera portar algún tipo de arma.

En el domicilio donde habían ocurrido los hechos, los agentes observaron diversos vestigios relacionados con la agresión. Así, el sospechoso fue detenido como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa, quedando posteriormente a disposición de la autoridad judicial.