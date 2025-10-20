Detenidos 15 Trinitarios por secuestrar a jóvenes en pisos y obligarles a sacar dinero del cajero

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una quincena de jóvenes, dos de ellos menores de edad, miembros de la banda latina Trinitarios --o al menos con vínculos al grupo-- acusados de secuestrar a personas a las que llevaban a pisos okupas en el distrito madrileño de Moncloa-Aravaca, y más tarde obligaban a sacar dinero de cajeros automáticos para robarles.

Los hechos se produjeron en la noche del jueves al viernes de la semana pasada, cuando un joven se puso en contacto con la Policía para denunciar que un amigo se encontraba retenido contra su voluntad en un piso de la calle Artajona, según ha informado la Jefatura Superior de Policía Nacional.

Tras comprobar la veracidad de la denuncia, los agentes se trasladaron hasta el lugar, donde encontraron a cuatro personas, incluido el joven que había pedido ayuda para su amigo, su pareja y otras dos personas. Estos cuatro niegan que nadie haya estado secuestrado y abandonan el lugar.

En ese momento aparece un hombre que asegura que su hijo está también retenido contra su voluntad en la misma vivienda y, debido a lo extraño de la situación, los agentes acceden a dicho inmueble. En el interior del mismo localizaron al hijo del denunciante, a quien de inmediato pusieron en libertad.

Los agentes procedieron también a la detención de las once personas que se encontraban presentes en el inmueble, a las que se acusa de un delito por detención ilegal.

UN SEGUNDO INCIDENTE DE MADRUGADA

Horas después, sobre las 4.30 de la madrugada, la Policía protagonizó una segunda intervención después de que una de las personas que había abandonado las inmediaciones de la calle Artajona consiguió contactar de nuevo con la Policía alertando de que había sido coaccionado para huir de la zona a bordo de un coche de alquiler con uno de sus secuestradores rumbo a la calle Pablo Iglesias.

Cuando el vehículo de alquiler llegó a la citada vía, los retenidos iniciaron un forcejeo con otras personas porque les iban a llevar contra su voluntad a un edificio en la zona. A su llegada al lugar, la Policía Nacional se encuentra con un sospechoso en la vía pública, al que detienen por retención ilegal y robo con violencia, pues había sustraído el móvil de la novia del denunciante.

Tras lograr la detención de otros tres implicados en esta trama, la Policía Nacional ha logrado determinar que se trataba de un grupo de Trinitarios, o al menos jóvenes vinculados a la banda, que convencían a otros jóvenes de acudir a algún punto en concreto donde se les robaba el móvil y eran retenidos contra su voluntad.

Las víctimas eran trasladadas también a cajeros automáticos para retirar dinero en efectivo con sus tarjetas y luego entregarlos a los sospechosos. Fuentes policiales han señalado que al menos hay dos menores entre los implicados, que en gran parte son de origen sudamericano o de Marruecos.

Por el momento tan solo se conoce la existencia de tres víctimas, aunque no se descarta que pueda haber más damnificados por esta trama. Los detenidos han pasado a disposición judicial por un delito de secuestro, y cuatro de ellos además por robo con violencia, mientras que también se les investiga por pertenencia a organización criminal, según ha adelantado 'El Mundo'.