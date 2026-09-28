Detenidos cinco DDP por dos intentos de homicidio este agosto en Ciudad Lineal

Vehículo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cinco jóvenes, dos de ellos menores de edad, presuntos miembros de la banda latina Dominican Don't Play (DDP) acusados de dos agresiones, por las que se les imputa un posible delito de homicidio en grado de tentativa, cometidas durante el pasado mes de agosto en el distrito madrileño de Ciudad Lineal.

Las pesquisas arrancaron tras el primer suceso, ocurrido el 4 de agosto cuando un joven denunció que, mientras caminaba por la calle Arturo Soria junto a otros amigos, fueron asaltados por un grupo de personas que se desplazaba en patinete, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

Preguntados sobre su pertenencia a una banda juvenil, el grupo de chicos lo negó, pero fueron obligados a realizar unas señas desconocidas para ellos. Acto seguido, sufrieron un intento de agresión con una botella, tras lo que lograron huir de la zona, si bien uno de ellos no lo consiguió y fue violentamente agredido, sufriendo una fractura de mandíbula.

Menos de diez días después, en la madrugada del 13 de agosto, los agresores protagonizaron un nuevo altercado en las inmediaciones de la calle Arturo Soria. En esta ocasión persiguieron en patinete y bicicleta a una pareja de jóvenes que huyeron de una parada de autobús al percatarse de su presencia.

Dos de ellos consiguieron huir y cruzar la carretera A-2 a través de una pasarela peatonal hasta una gasolinera cercana, donde una de las víctimas logró refugiarse en un baño, y la otra se intentó esconder en un taxi allí parado. Los agresores consiguieron abrir la puerta del vehículo y sacaron a la víctima a la fuerza.

Una vez en el suelo, el joven recibió multitud de golpes, patadas y puñetazos, muchos de ellos dirigidos a la cabeza. Además, recibió numerosas acometidas con armas blancas de grandes dimensiones, lo que le provocó varios cortes. El más grave fue en la mano, que requirió de operación por varios tendones seccionados.

Las investigaciones policiales permitieron determinar que ambas agresiones estaban relacionadas entre sí y se produjeron como consecuencia de enfrentamientos previos. Finalmente, los agentes consiguieron identificar a los autores, que fueron detenidos el pasado 1 de septiembre.

Los jóvenes, a los que se les acusa de presuntos delitos de homicidio en grado de tentativa, pertenencia a organización criminal, lesiones, robo con violencia y coacciones, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial y la Fiscalía de menores, respectivamente.