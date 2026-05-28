Detenidos cinco jóvenes por robar en las taquillas del polideportivo Navalcarbón de Las Rozas

Cuartel de la Guardia Civil de Las Rozas - GUARDIA CIVIL

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a cinco jóvenes de unos 20 años acusados de robar teléfonos móviles y otros objetos personales de las taquillas de jugadores de un equipo de fútbol del polideportivo Navalcarbón de la localidad madrileña de Las Rozas.

La investigación se puso en marcha tras recibir la denuncia de varios de estos deportistas, que afirmaban que se les había sustraído 15 teléfonos móviles de sus taquillas, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Gracias al visionado de las cámaras, los agentes han logrado centrar la investigación en un grupo de cinco jóvenes de origen español y magrebí a quienes se les atribuye el hurto de los móviles, las llaves de un vehículo y una cadena de oro.

Todos ellos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.