Detenidos cinco menores por el apuñalamiento de otro anoche en Chamartín

Imagen de archivo de un agente y un coche patrulla de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cinco jóvenes de 16 y 17 años como presuntos responsables de la agresión con arma blanca anoche a otro menor de 14 años en el distrito madrileño de Chamartín, según han informado fuentes policiales.

Los hechos se produjeron sobre las 22 horas en las inmediaciones de la calle Clara del Rey, donde un menor de 14 años fue atendido por el Samur-Protección Civil por dos puñaladas en el tórax y la ingle, por las que tuvo que se trasladado al hospital.

La Policía Nacional realizó entonces batidas por la zona y logró detener a los cinco menores, a los que se le acusa de un delito de tentativa de homicidio y por lo que fueron trasladados a dependencias del Grupo de Menores (GRUME).

En concreto, los detenidos tienen entre 16 y 17 años y son de nacionalidades española, dominicana y hondureña. Tres de ellos tienen antecedentes previos.