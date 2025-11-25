Detenidos cinco menores en Aranjuez por robos en vehículos durante una semana con casi 300 actuaciones policiales

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Aranjuez ha detenido en los últimos días a tres menores sorprendidos robando en el interior de varios vehículos en la calle Jardinero Boutelau, así como a otros dos menores sorprendidos mientras causaban daños e intentaban sustraer ciclimotores en las inmediaciones del campo de fútbol Enrique Moreno 'Lalo'.

Estas operaciones se han llevado a cabo dentro de un dispositivo especial de vigilancia orientado a prevenir este tipo de delitos, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, donde destaca que algunos de los detenidos son reincidentes.

Durante la semana del 17 al 23 de noviembre, los agentes han llevado a cabo 231 intervenciones operativas y 58 vigilancias preventivas, hasta alcanzar un total de 289 actuaciones en materia de seguridad ciudadana, tráfico, convivencia y labores asistenciales.

Entre las intervenciones más relevantes figuran actuaciones ante personas agresivas en la vía pública, resolución de conflictos vecinales en zonas como Zorzales, Barraca García Lorca y Ctra. Andalucía, así como avisos por intentos de robo en vehículos.

OTRAS INTERVENCIONES

En materia de seguridad vial, la Policía Local ha intervenido en accidentes, incluido uno cuyo responsable se dio a la fuga y circulaba sin seguro, además de denunciar estacionamientos indebidos y apoyar un simulacro de evacuación en la Avenida Loyola.

En el ámbito asistencial, se han realizado auxilios a personas mayores, traslados y protección de menores en situación de vulnerabilidad y asistencias sanitarias en episodios de intoxicación, desvanecimientos o agresividad.

La Policía Local ha reforzado también sus vigilancias preventivas, con especial presencia en la Glorieta del Clavel, Zorzales, Lucero, Barraca García Lorca y la estación de Renfe, zonas donde se registran quejas vecinales o mayor incidencia de actos incívicos.