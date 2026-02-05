Detenidos dos hombres en Barajas tras robar una mochila del reguetonero Zion con 2,5 millones de dólares

Archivo - Viajeros en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 19 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos varones de origen magrebí tras robar en la Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas una mochila del cantante puertorriqueño Zion que contenía 2,5 millones de dólares, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos, adelantados por el periódico 'El Mundo', se produjeron el pasado lunes sobre las ocho y media de la mañana cuando dos agentes de la Policía Nacional que realizaban labores de prevención en el aeropuerto observaron a dos varones merodeando por dicha terminal.

Tras realizar un seguimiento de los sospechosos, los policías comprobaron cómo los individuos se acercaron a unos carros de equipaje, de los que sustrajeron una mochila, emprendiendo su huida.

Cuando los ladrones fueron interceptados, los hombres fueron detenidos. Se comprobó que en el interior de la mochila sustraída había dos millones y medio de dólares.